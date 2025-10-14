Protesta en la Curtiembre de Paso del Rey por despidos y jornales adeudados

Trabajadores de la Curtiembre de Paso del Rey realizaron una protesta durante gran parte de la tarde de este lunes 13 de octubre, en reclamo del despido de 13 trabajadores y jornales semanales adeudados. Esta noche acampan en la puerta de la planta, ubicada sobre la calle El Jilguero casi esquina Morón, en las cercanías del Río Reconquista. Fuentes consultadas indicaron que ya interviene la subdelegación del ministerio de Trabajo provincial y que se había dictado la conciliación obligatoria. La prioridad es mantener las fuentes labores en un rubro donde la competencia brasilera parece haber ganado la pulseada.