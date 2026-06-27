Comenzó una nueva edición de los Juegos Escolares Bonaerenses 2026 en General Rodríguez

Con una jornada a puro deporte y entusiasmo, comenzó la etapa local de los Juegos Escolares Bonaerenses (JEBO) 2026 en el Polideportivo Municipal Juan Ávila.

Estudiantes de 6º grado de distintas escuelas primarias del distrito participaron de las primeras competencias, que incluyeron pruebas de softbol, ringo, atletismo, gimnasia, vóley y fútbol.

Durante la jornada se definieron los y las representantes de General Rodríguez que avanzarán a la instancia regional del certamen, donde continuarán demostrando su talento y compromiso deportivo.

A través de estas propuestas, el Municipio sigue impulsando espacios que fomentan la actividad física, el compañerismo y la participación de niños y niñas, promoviendo el deporte como una herramienta de integración y crecimiento.

Municipalidad de General Rodríguez