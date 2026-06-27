La línea Sarmiento estará interrumpida en el 9 y 12 de julio por obras claves para la seguridad operacional

Trenes Argentinos comunica que por obras de vías y señalamiento, trabajos en estaciones y construcción de pasos bajo nivel el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento estará interrumpido entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio inclusive.

Los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos circularán con sus frecuencias habituales.

Durante las cuatro jornadas se realizan intervenciones en diferentes sectores de la traza principal de la línea, las tareas se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional y son llevadas adelante por Trenes Argentinos Infraestructura.

En cuanto a los trabajos de señalización se efectuará: el cambio del aparato de vías número 11 de Caballito; el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers; la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios que opera en la estación Castelar; y el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey. Asimismo se efectuarán tareas de obras civiles en el andén número 2 de Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía, que están siendo puestas en valor- y se ejecutará la depuración del tendido de vía número 4 de Moreno -con personal de la línea Sarmiento-.

Por otro lado, AUSA realizará trabajos relacionados con la construcción de los pasos bajo nivel Lorca de Caballito e Irigoyen de Villa Luro.

Para la realización de los trabajos es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad operacional.

El lunes 13 de julio la prestación se desarrollará de acuerdo a sus frecuencias habituales.

La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.

Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

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