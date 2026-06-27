La PFA desarticuló una banda criminal dedicada a la venta de drogas en la zona oeste del conurbano bonaerense

En el marco de un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una organización narcocriminal que comercializaba y distribuía estupefacientes en el partido de Moreno.

La presente investigación se inició a mediados de mayo del corriente año, a raíz de la recepción de un oficio judicial proveniente de la Unidad de Instrucción Nº12 de Moreno-General Rodríguez, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli, a la División Operaciones Área Metropolitana Norte de la PFA, para que se realicen tareas de campo sobre posibles maniobras de comercialización de estupefacientes en la mencionada localidad.

En consecuencia, los efectivos de la división actora comenzaron con los rastrillajes y análisis de datos estableciendo que tres inmuebles ubicados en el barrio denominado “La Perla”, eran utilizados por cuatro sujetos, que conformaban una estructura criminal abocada al acopio, fraccionamiento, distribución y comercialización de clorhidrato de cocaína y marihuana al menudeo.Con el avance de las pesquisas, los federales determinaron que los domicilios investigados, eran utilizados en red, lo que facilitaba la distribución constante en el barrio y en otras localidades, logrando evadir constantemente el accionar policial. Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Moreno a cargo del Dr. Gabriel Alberto Castro, ordenó los allanamientos a las fincas.

Durante los procedimientos se logró la detención de los cuatro investigados, argentinos y mayores de edad.

Además, se secuestraron aproximadamente 2 kilogramos de clorhidrato de cocaína,930 dosis de marihuana, una pistola 9mm, un revólver 32, varias municiones, dinero en efectivo producto de las ventas, una balanza de precisión, seis teléfonos celulares, y documentación de interés para la causa.Los detenidos, argentinos mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de Drogas.

Con info PFA