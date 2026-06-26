La intendenta Mariel Fernández impulsa un nuevo sistema de transporte público en Moreno

_Propone la desmonopolización histórica del servicio que impactará en mayor cobertura, más conexiones y viajes más directos. Amplía la capacidad de control del Municipio y garantiza la continuidad laboral de los choferes que trabajan actualmente. Un plan diseñado al servicio de la comunidad_

*La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, presentó un nuevo sistema del transporte público local* que redefine la organización, regulación y control del servicio para acompañar el crecimiento poblacional del municipio y atender las necesidades de las familias con nuevas conexiones entre barrios, centros educativos, espacios productivos y servicios esenciales. *El proyecto fue enviado al Honorable Concejo Deliberante y entraría en vigencia a partir de enero del 2027*.

Uno de los principales cambios es el *fin a la histórica monopolización del servicio:* desde hace mucho tiempo *existe una sola empresa comunal que brinda transporte en Moreno, y con el nuevo esquema se sumarán tres prestadoras* que estarán distribuidas en distintas zonas del municipio.

Esto permitirá ampliar la cobertura, generar más conexiones entre localidades y fortalecer el control municipal para garantizar un buen servicio.

La propuesta responde al crecimiento poblacional registrado en los últimos años.

Entre 2010 y 2022, la cantidad de población aumentó un 27,4 por ciento y en localidades como Cuartel V el crecimiento alcanzó el 74 por ciento.

*El actual sistema quedó chico:* dos de cada diez vecinos tienen que caminar más de seis cuadras para poder tomar un colectivo.

*El nuevo sistema abarcará al 91 por ciento del territorio, sumará a 80 mil vecinas y vecinos a la red de transporte y conectará a 125 barrios que hoy presentan dificultades de acceso.

*A su vez, *propone incorporar trayectos directos hacia los lugares más concurridos por las y los morenenses* como la Universidad Nacional de Moreno, los parques industriales, la Plaza Buján y el Distrito Ecológico Roggero.

*Además, para descomprimir el único centro de trasbordo existente y atender la necesidad de nuevas conexiones, se crean nuevas subcabeceras* en la Estación de Paso del Rey, en Ruta 24 y Portugal en Cuartel V y el barrio Rififí en Moreno Sur; así como también se ordenan recorridos y se crean nuevos para conectar localidades.

A partir de enero de 2027, cuando entre en vigencia el nuevo sistema, las empresas deberán contar con un 50 por ciento de *unidades nuevas* y completar la renovación total de la flota durante los primeros seis meses. *Todos los vehículos deberán disponer de rampas de accesibilidad, cámaras de seguridad y sistemas de geolocalización*.

*El Municipio tendrá acceso a herramientas de monitoreo en tiempo real para verificar recorridos, frecuencias y cumplimiento de las obligaciones establecidas*.

A su vez, el nuevo contrato incorporará un régimen de sanciones más preciso para actuar ante incumplimientos.

*Tradicionalmente, el transporte se diseñó en función de los viajes hacia los lugares de trabajo.

Si bien esos recorridos continúan siendo centrales, el nuevo plan incorpora los traslados diarios vinculados al cuidado familiar* y prevé recorridos internos que conectarán de forma directa escuelas, centros de salud y hospitales para que las vecinas y los vecinos puedan desplazarse dentro de su propia localidad sin necesidad de pasar por el centro del distrito.

El sistema vigente obliga a la empresa de transporte a pagar su canon entregando material asfáltico en pequeñas cuotas mensuales, una modalidad que no funciona y por eso el nuevo contrato cambia las reglas: el pago de la empresa estará directamente asociado a la construcción de obras viales.

De este modo, *el aporte de las empresas se va a traducir en obras visibles, eficientes y concretas que mejorarán las calles por donde transita el colectivo*.

Asimismo, el proyecto garantiza la *continuidad laboral de las trabajadoras y los trabajadores*, ya que las empresas que asuman la prestación tendrán la obligación de incorporar a todos los choferes que trabajan actualmente.

Con esta propuesta, *el gobierno de Mariel Fernández impulsa una modernización integral del transporte público* para ampliar el acceso al servicio, fortalecer la integración entre las localidades y acompañar el crecimiento de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno