Castelar: detienen a un joven acusado de matar a su madre y ocultar el cuerpo en el patio

El hallazgo del cuerpo de una mujer de 54 años en una vivienda de Castelar derivó en una investigación que tiene como principal acusado a su hijo, un joven de 24 años que ya permanecía detenido por haber intentado matar a su padre.

La víctima fue identificada como Graciela Martínez. Su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio trasero de la casa familiar, cubierto con bolsas de residuos, luego de un allanamiento ordenado por la Justicia.

La investigación se inició tras la confesión que el acusado, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, le habría realizado a un amigo mientras se encontraba alojado en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por otra causa vinculada al ataque contra su padre.

A partir de esa información, la fiscalía dispuso un procedimiento de urgencia en la vivienda ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, donde efectivos policiales confirmaron el hallazgo del cadáver.

Tras preservar la escena, intervinieron peritos especializados para realizar las tareas de levantamiento de rastros y las diligencias correspondientes.La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 y del Juzgado de Garantías N.º 5 del Departamento Judicial de Morón.

El joven será imputado por el delito de homicidio calificado, mientras continúa avanzando la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.