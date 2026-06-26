Advierten por la posible formación de una ciclogénesis que podría afectar al AMBA

La posibilidad de una nueva ciclogénesis mantiene en alerta a los especialistas, ya que el fenómeno podría provocar un cambio marcado en las condiciones meteorológicas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días, con lluvias, ráfagas de viento y un descenso de las temperaturas.

La ciclogénesis es el proceso mediante el cual se forma o intensifica un sistema de baja presión atmosférica, también conocido como ciclón extratropical. Se trata de un fenómeno frecuente en las latitudes medias y se origina por el encuentro de masas de aire frío y cálido, que generan las condiciones necesarias para el desarrollo de este tipo de sistemas.

Aunque no se trata de un huracán ni de un tornado, puede provocar episodios de mal tiempo de distinta intensidad, dependiendo de su evolución y de la zona donde se desarrolle.

De concretarse, el fenómeno podría traer lluvias y tormentas de variada intensidad, ráfagas de viento que superarían los 50 o 60 kilómetros por hora, mayor nubosidad, un descenso de la presión atmosférica y cambios bruscos de temperatura, además de posibles complicaciones para el tránsito y las actividades al aire libre.

Los pronósticos indican que el sistema podría desarrollarse sobre el centro-este del país, aunque su intensidad definitiva dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas en las próximas jornadas.

Los especialistas recuerdan que, pese a que en los últimos años el término «ciclogénesis» se volvió más habitual en los informes meteorológicos, se trata de un proceso natural que ocurre regularmente. Lo que suele generar mayor impacto es cuando la profundización del sistema es rápida o afecta zonas densamente pobladas, como el AMBA.

Existen distintos tipos de ciclogénesis según el mecanismo que las origina. Entre ellas se encuentran la frontal, asociada al encuentro de masas de aire; la baroclínica, vinculada a fuertes contrastes de temperatura y presión; la explosiva o «bombogénesis», caracterizada por una rápida caída de la presión atmosférica; la subtropical y la regional.

En Argentina, los eventos que afectan con mayor frecuencia al AMBA corresponden a ciclogénesis extratropicales relacionadas con frentes fríos y sistemas de baja presión que se forman sobre el centro y el este del país o frente a las costas del Atlántico Sur.