Refuerzan los controles viales para garantizar que camiones y micros circulen por el carril derecho

En un nuevo operativo de fiscalización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha controles destinados a verificar que los camiones de carga y los micros respeten la circulación obligatoria por el carril derecho en rutas y autopistas.

Los procedimientos se desarrollan en los peajes de Cañuelas (Ruta Nacional 3), Uribelarrea (Ruta Nacional 205), Olivera (Ruta Nacional 5), Villa Espil (Ruta Nacional 7), Larena (Ruta Nacional 8), Lima (Ruta Nacional 9), Zárate (Ruta Nacional 12) y Hudson, sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata.

La normativa vigente establece que los vehículos de transporte de carga y pasajeros deben transitar por el carril derecho, utilizando el izquierdo únicamente para realizar maniobras de sobrepaso, una disposición que busca mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en los principales accesos y egresos al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Durante los operativos, los agentes también controlan la documentación obligatoria para circular, el uso del cinturón de seguridad, la correcta identificación de las patentes, la prohibición del uso del teléfono celular al volante y el cumplimiento de la normativa de alcohol cero para conductores profesionales.

Las tareas de fiscalización se llevan adelante de manera conjunta entre la ANSV, Corredores Viales, Autopistas del Sol, AUBASA, Autopista del Oeste, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y las cámaras que representan al transporte de cargas y de pasajeros.