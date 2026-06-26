Cómo disfrutar los partidos del Mundial sin descuidar la alimentación

Especialistas recomiendan planificar las comidas, evitar el picoteo impulsivo y optar por opciones más saludables para reducir los excesos durante los encuentros.

Los partidos del Mundial suelen convertirse en una excusa para compartir comidas y reuniones, aunque también pueden favorecer el consumo excesivo de snacks y alimentos poco saludables. Frente a este escenario, especialistas en nutrición destacan que es posible disfrutar de los encuentros sin dejar de lado una alimentación equilibrada.

Desde la Dirección de Alimentación del Hospital de Clínicas de la UBA señalaron que el objetivo no es restringirse, sino encontrar un equilibrio que permita mantener hábitos saludables durante el torneo. Además, advirtieron que el estrés y la ansiedad que generan algunos partidos pueden provocar molestias digestivas, como acidez, distensión abdominal y sensación de pesadez.Otro aspecto frecuente es el llamado «picoteo automático».

Cuando la atención está centrada en el partido, muchas personas comen con mayor rapidez o sin registrar las cantidades que consumen. Por eso, los especialistas aconsejan realizar una comida completa antes del encuentro para evitar llegar con hambre excesiva.

También recomiendan reemplazar los tradicionales snacks ultraprocesados —como papas fritas, nachos, palitos o chizitos— por alternativas con mayor valor nutricional. Entre las opciones sugeridas figuran bastones de zanahoria y apio con hummus o guacamole, tomates cherry, quesos magros, frutos secos sin sal, pochoclo casero, mini sándwiches integrales, brochettes de frutas o combinaciones de queso, tomate y albahaca.

En cuanto a las bebidas, el agua debe ser la principal elección. También pueden incorporarse aguas saborizadas naturalmente con frutas o hierbas, limonadas y otras bebidas sin azúcar agregada.Las recomendaciones cobran especial importancia para personas con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes o afecciones cardiovasculares.

En esos casos, se aconseja planificar las comidas, limitar el consumo de sal, grasas saturadas y azúcares, respetar los horarios habituales de alimentación y continuar con la medicación indicada.

Para los niños, los encuentros deportivos pueden convertirse en una oportunidad para ofrecer frutas, verduras, yogures o sándwiches saludables, priorizando el momento compartido por sobre la comida. En los adultos mayores, en tanto, se recomienda mantener una adecuada hidratación, elegir preparaciones de fácil digestión y moderar el consumo de alcohol y comidas muy grasas.

Los especialistas coinciden en que pequeños cambios en la elección de los alimentos pueden ayudar a disfrutar del Mundial sin excesos y cuidar la salud durante toda la competencia.