La ministra de Educación de la provincia habló sobre el paro en Moreno por la agresión a una docente

Este jueves se inauguraron dos escuelas secundarias en General Rodríguez. Participó del acto la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi. Al finalizar el acto en el último establecimiento educativo, la funcionaria (virtual ministra de Educación de la gestión Kicillof) habló con los medios presentes, principalmente del paro distrital convocado en Moreno. Cabe recordar que este miércoles la mamá de una alumna golpeó brutalmente a una docente de la primaria Nº 29 del barrio La Reja Grande:

“Desde la Dirección General de Cultura y Educación rechazamos completamente las actitudes violentas hacia cualquier integrante de la comunidad escolar. Nos preocupa especialmente que este tipo de situaciones empiecen a producirse porque aparecen como oleadas”, afirmó Terigi.

Ante los hechos como el ocurrido en La Reja Grande, señaló que “tenemos un protocolo de prevención y erradicación de la violencia en los espacios escolares y trabajamos para que las situaciones puedan resolverse dentro del marco institucional. Pero cuando se produce un ataque que lesiona a una persona, estamos frente a una falta grave y eventualmente ante un delito, por lo que la Justicia también debe intervenir”

Finalmente la funcionaria se molestó ante el cuestionamiento de la falta de información hacia las comunidades por graves incidentes, como lo ocurrido con las amenazas de tiroteos. Cuestiones a saldar. Y trabajar.