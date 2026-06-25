«Entre Pares»: se realizó el encuentro anual de juventudes

La iniciativa impulsó el intercambio de ideas, la participación juvenil y la elaboración de propuestas vinculadas a la vida escolar, la comunidad y el futuro_El Municipio de Moreno realizó una nueva edición de “Entre Pares”, con la presencia de la intendenta, Mariel Fernández junto al secretario de Juventudes, León Castro, en el Polideportivo de Paso del Rey.

La propuesta, convocó a 380 estudiantes de 75 escuelas a debatir sobre problemáticas sociales, educativas y comunitarias con el objetivo de fortalecer la participación estudiantil y promover la construcción colectiva de propuestas.

A lo largo de la actividad, las y los participantes trabajaron en comisiones temáticas dedicadas a la Educación Sexual Integral y género, los derechos humanos, el cuidado de la casa común, el deporte en comunidad, la convivencia digital, la prevención de consumos, la convivencia escolar, la salud mental, el trabajo, la educación, la construcción ciudadana y la cultura del encuentro.

Durante la apertura, la intendenta destacó la importancia de generar instancias de intercambio presencial entre las juventudes. “Gracias por aceptar esta convocatoria.

Es importantísimo que puedan reunirse cara a cara, dejando de lado la virtualidad, es importante el vínculo entre seres humanos. Estamos padeciendo problemas de salud mental y una de las maneras de sanar es la vida comunitaria”.

La jefa comunal también sostuvo “Que todos tengan la posibilidad de reflexionar sobre los temas que nos acontecen y puedan desarrollar un pensamiento crítico y generen propuestas”.

“Entre Pares” se consolida como una herramienta para fortalecer el protagonismo juvenil, estimular el pensamiento crítico y ampliar las oportunidades de participación de las y los estudiantes en la vida democrática del distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno