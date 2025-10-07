Comienza el 8° Festival Internacional de Jazz en Merlo

Vení a disfrutar de lo mejor del jazz argentino y latinoamericano, con grandes artistas y músicos invitados. Los días 11 y 12 de octubre en la Casa de la Cultura (Av. Calle Real 298) a partir de las 15 hs. Entrada libre y gratuita.
Organizado por la Subsecretaría de Cultura.Esta nueva edición contará con grandes exponentes nacionales e internacionales de este género musical, que se darán cita en la Casa de la Cultura para todo el público merlense. Además, habrá feria de artesanos, luthieres, patio de comidas y mucho más.
El VIII Festival Internacional de Jazz Merlo 2025 forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Cultura, para acercar propuestas y actividades culturales gratuitas a los vecinos y vecinas.
Sábado 11 de octubre, desde las 15 hs
Dancing MoodSotak Comfusion Family
Chino Piazza Trio
Ezequiel Valdez Cuarteto & Hugo Fattoruso
Walter Ramello Jazz Grupo
Pablo Lobos
Andy Sepp & The Gordos
Jelly Roll Morton Tribute
Incógnita Big Band con Miguel Tallarita
Sister Side Jazz Band
Whisper Quartet
The Lumi’s Jazz Band
The Cooltet
Domingo 12 de octubre, desde las 15 hs
La Bomba de Tiempo
Yamile BurichAbril Olivera
Jean Da Rosa e Banda
Juan Murakami
Martín DelpNoise JazzMerlo
Facundo Ferreira – Mismo Océano
Awi
Ergo
Pablo Merletti en Banda
Human Jazz
