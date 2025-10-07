Comienza el 8° Festival Internacional de Jazz en Merlo

Vení a disfrutar de lo mejor del jazz argentino y latinoamericano, con grandes artistas y músicos invitados. Los días 11 y 12 de octubre en la Casa de la Cultura (Av. Calle Real 298) a partir de las 15 hs. Entrada libre y gratuita.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura.Esta nueva edición contará con grandes exponentes nacionales e internacionales de este género musical, que se darán cita en la Casa de la Cultura para todo el público merlense. Además, habrá feria de artesanos, luthieres, patio de comidas y mucho más.

El VIII Festival Internacional de Jazz Merlo 2025 forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Cultura, para acercar propuestas y actividades culturales gratuitas a los vecinos y vecinas.

Sábado 11 de octubre, desde las 15 hs

Dancing MoodSotak Comfusion Family

Chino Piazza Trio

Ezequiel Valdez Cuarteto & Hugo Fattoruso

Walter Ramello Jazz Grupo

Pablo Lobos

Andy Sepp & The Gordos

Jelly Roll Morton Tribute

Incógnita Big Band con Miguel Tallarita

Sister Side Jazz Band

Whisper Quartet

The Lumi’s Jazz Band

The Cooltet

Domingo 12 de octubre, desde las 15 hs

La Bomba de Tiempo

Yamile BurichAbril Olivera

Jean Da Rosa e Banda

Juan Murakami

Martín DelpNoise JazzMerlo

Facundo Ferreira – Mismo Océano

Awi

Ergo

Pablo Merletti en Banda

Human Jazz

merlo.gob.ar