Una banda con gran despliegue territorial: Desbarataron 12 puntos de venta de drogas

12 allanamientos, siete detenidos y dosis de marihuana y cocaína listas para la venta. Este es el resultado de una investigación ordenada por la justicia federal de Morón y ejecutada por personal de la Comisaría 8º de Moreno, junto a efectivos de otras reparticiones. Se trata de una banda dedicada al narcomenudeo que tenía un gran despliegue territorial en Moreno y General Rodríguez.

Ocho allanamientos en Moreno (tres en barrio Puente Márquez, dos en Yaraví, uno en La Perla, uno en Mi Barrio y el restante en Altos de La Reja) y cuatro en General Rodríguez (tres en barrio Mi Rincón y uno en Agua de Oro) fueron el resultado de una investigación que se prolongó por diez meses y el trabajo de campo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 8º de Moreno (Catonas). Incluyó filmaciones, testimonios e identificaron a los responsables de la organización delictiva. Eran “kioscos” de drogas.

Las redadas comenzaron durante la tarde del pasado viernes 3 de octubre y participaron más de medio centenar de efectivos de distintas reparticiones provinciales. Secuestraron 760 envoltorios de cocaína más un trozo compacto de medio kilo y 400 bagullos de marihuana y 300 gramos aún sin cortar. También incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones contables de la venta de estupefacientes y cinco armas de fuego.

Los detenidos fueron siete, todos mayores de edad y entre 21 y 51 años. Fueron cuatro varones y tres mujeres. Hay tres prófugos, con orden de captura activa. Todos se negaron a declarar ante los funcionarios judiciales. Se trata de un expediente que tramita en el Juzgado Federal Nº 2 del Departamento Judicial de Morón del Dr. Jorge Rodríguez, en la secretaría a cargo del Dr. Ignacio Calvi.

Esa misma semana la Justicia Federal estuvo muy activa en Moreno. Horas antes, y con la intervención del Juzgado Federal de Villa Mercedes (San Luis), agentes de la Policía Federal decomisaron 218 kilos de cocaína de un total de 280. Era una banda dedicada a la provisión de estupefacientes a organizaciones más pequeñas. Un mayorista, siendo concisos.