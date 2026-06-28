Comienza la fase de 16avos de final del Mundial 2026

Finalizada la fase de grupos, el Mundial 2026 inicia su etapa de eliminación directa. Desde este domingo comenzarán a disputarse los 16avos de final, instancia en la que las 32 selecciones clasificadas buscarán seguir en carrera por el título.

Tras una primera ronda con definiciones en todos los grupos, el certamen entra en su fase más exigente. A partir de ahora, cada encuentro será decisivo: el equipo que gane avanzará a la siguiente instancia, mientras que el perdedor se despedirá de la competencia.

La actividad comenzará este domingo y se extenderá hasta el viernes 3 de julio, con una agenda cargada de partidos que definirán a los clasificados a los octavos de final.

Cronograma de los 16avos de final

Domingo 28 de junio

Canadá vs. Sudáfrica – 16:00

Lunes 29 de junioBrasil vs. Japón – 14:00

Alemania vs. Paraguay – 17:30

Países Bajos vs. Marruecos – 22:00

Martes 30 de junioCosta de Marfil vs. Noruega – 14:00

Francia vs. Suecia – 18:00

México vs. Ecuador – 22:00

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00

Bélgica vs. Senegal – 17:00Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00Jueves 2 de julio

España vs. Austria – 16:00Portugal vs. Croacia – 20:00Viernes 3 de julioSuiza vs. Argelia – 00:00

Australia vs. Egipto – 15:00Argentina vs. Cabo Verde – 19:00Colombia vs. Ghana – 22:30

Con estos cruces, el Mundial 2026 pone en marcha su etapa decisiva, donde cada partido tendrá carácter eliminatorio y comenzará a definirse el camino hacia la gran final.