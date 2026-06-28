Argentina derrotó a Jordania y avanzó a los 16avos de final con puntaje ideal

La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una nueva victoria al imponerse por 3 a 1 frente a Jordania, resultado que le permitió finalizar en la cima del Grupo J con puntaje perfecto tras ganar sus tres presentaciones.

Con el primer puesto ya asegurado, el entrenador Lionel Scaloni apostó por una formación con varios habituales suplentes, aunque el equipo mantuvo el dominio durante gran parte del encuentro y justificó el triunfo.

El primer gol llegó a los 19 minutos del primer tiempo por intermedio de Giovani Lo Celso, quien abrió el marcador con un tiro libre desde el borde del área. Más tarde, Lautaro Martínez amplió la ventaja al convertir un penal sancionado por una infracción sobre Marcos Senesi.

En el complemento, Jordania logró descontar gracias a Musa Al Taamari, que aprovechó una asistencia desde la derecha para poner el 2-1 parcial.

Sin embargo, Argentina recuperó rápidamente el control del partido y sentenció el resultado con un nuevo gol de Lionel Messi, quien ingresó desde el banco y marcó de tiro libre.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Scaloni terminó la primera fase con tres triunfos consecutivos y ya tiene confirmado su próximo compromiso: el viernes 3 de julio enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Además del resultado, el encuentro dejó otra buena noticia para la Selección: Lautaro Martínez convirtió su primer gol en una Copa del Mundo, mientras que Messi alcanzó los seis tantos en el torneo y continúa como máximo goleador de la competencia.