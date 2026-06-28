Renunció Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete

El Gobierno nacional confirmó este sábado la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, luego de varios meses atravesados por denuncias y cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio, acusaciones que el funcionario rechazó en reiteradas oportunidades.

La dimisión fue presentada al presidente Javier Milei, quien aceptó su salida. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Adorni explicó que tomó la decisión para resguardar a su familia del hostigamiento y de las acusaciones que, según afirmó, sufrió durante los últimos meses.

En la carta difundida públicamente, agradeció la confianza del Presidente y sostuvo que nunca cometió hechos de corrupción. Además, negó las versiones que circularon sobre un supuesto enriquecimiento ilícito y desmintió distintas acusaciones vinculadas a su patrimonio y a su desempeño como funcionario.

Adorni había comenzado su gestión como vocero presidencial al inicio del mandato de Javier Milei y, a fines de octubre de 2025, asumió al frente de la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

En su despedida también aseguró que las críticas trascendieron el ámbito político y alcanzaron a su entorno familiar y personal, motivo por el cual decidió dar un paso al costado.

Tras conocerse la renuncia, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, expresó públicamente su respaldo y destacó el trabajo realizado por Adorni durante su paso por el Gobierno.

Poco después, el Poder Ejecutivo avanzó con la designación de un nuevo jefe de Gabinete para dar continuidad a la gestión.