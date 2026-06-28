Argentina enfrenta a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial

La Selección argentina afrontará este sábado su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania, con varias modificaciones en el equipo titular y el descanso de Lionel Messi, quien comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

El entrenador Lionel Scaloni optó por una formación alternativa con el objetivo de dar minutos a futbolistas que tuvieron menor participación en el torneo, aunque mantendrá como titulares a referentes como Emiliano «Dibu» Martínez y Lautaro Martínez.

El equipo estará integrado por Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.En ataque, el seleccionado apostará por una dupla de centrodelanteros conformada por Álvarez y Lautaro Martínez, una variante que Scaloni utilizará en un partido donde la clasificación ya está asegurada.

Argentina llega a este compromiso tras quedarse con el primer puesto del Grupo J gracias al triunfo por 2 a 0 sobre Austria, resultado que le permitió avanzar a los 16avos de final.Aunque no será titular, Messi integrará el banco de suplentes y podría sumar minutos durante el segundo tiempo.

El capitán argentino es, además, el máximo goleador del Mundial con cinco tantos y viene de convertirse en el máximo anotador de la historia de la competencia.

Tras el encuentro ante Jordania, la Selección se enfocará en el cruce de 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde en busca de un lugar entre los mejores equipos del certamen.