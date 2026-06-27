Impactante encuentro entre la industria y la educación en General Rodríguez

Con la participación activa y entusiasta de más de 110 alumnos de la Escuela Técnica Nº 1 “Javier Tapié”, se llevó a cabo el Hackathon Industrial organizado por el departamento de Jóvenes Empresarios de la Unión Industrial de General Rodríguez.

El evento permitió a los alumnos introducirse en el mundo empresario, conocer necesidades concretas e idear y presentar soluciones creativas.

La bienvenida estuvo a cargo del equipo de jóvenes: Ignacio Ruffa, Matías Mirón y Franco Gomila quienes explicaron el objetivo y la dinámica de la actividad. “Queríamos generar un espacio de encuentro y trabajo conjunto entre la educación y la industria y que sea el primero de muchos encuentros más”. Agradeciendo, además, el aporte de las empresas que la hicieron posible:

Mirón, Mastellone Hnos., Reopen, Sigma Agro, Yamaha, Vernet, Farmesa, Protalia, Alibué, San Agustín y Just.

Durante la apertura se hizo presente el Secretario de Producción Municipal, Juan Tedesco, quien celebró la realización de este tipo de eventos y destacó la importancia de la educación y la capacitación continua para el desarrollo de las personas. Marcelo Mirón, presidente de la UIGER, hizo hincapié en la importancia de la industria nacional y destacó el rol de los empresarios y emprendedores que trabajan día a día para sostener sus fábricas y a sus trabajadores. Y mostrando el caso de Agustín Fernández señaló “No tengo dudas que en un futuro, no muy lejano, podré ver a alguno de ustedes en el escenario, contando su experiencia como emprendedores”

A continuación, representantes de las firmas Yamaha, Just, Aguas San Agustín y Miron participaron del panel de empresas, presentando los desafíos en los que los alumnos debían trabajar.

Para abordar las diversas temáticas planteadas, se conformaron 12 mesas interdisciplinarias, en las que alumnos de las distintas especialidades: electrónica, electromecánica y tecnología de los alimentos, debatieron y desarrollaron ideas que luego expusieron a los empresarios y a todo el público presente.

Premiados

Las soluciones fueron evaluadas por un jurado compuesto por representantes de empresas considerando aspectos tales como creatividad, viabilidad y presentación, entre otros.

Todos los alumnos se llevaron premios y un certificado de participación y los 36 ganadores además recibieron:

Visitas a la planta de Yamaha y buzos de la empresa

Cajas de herramientas

Juegos de llaves tubo

Mates

El jurado tuvo un difícil trabajo de evaluación para obtener los 3 equipos premiados. De igual manera y tal como manifestó uno de los alumnos del Tapié, lo más importante fue la posibilidad de participar de la experiencia.

Para las empresas de la UIGER también fue una nueva oportunidad de vincularse con la educación técnica, ofrecer a los alumnos trabajar sobre problemáticas concretas y actuales de la industria y llevarse soluciones creativas.

Gracias a la Cámara Empresaria de General Rodríguez, a Matias Oviedo, a Samanta Zarlenga, Norberto Viña y Santiago Tagliaferro.