Economía

Para CAME, el último fin de semana largo antes de las vacaciones “fue el más flojo del año”

Posted on by rodrigos
27
Jun

El feriado en homenaje al general Martín Miguel de Güemes y que conformó el último fin de semana largo del primer semestre, fue el que menos movimiento económico generó en el año. El turismo de cercanía y las “excursiones” tampoco registraron estadísticas destacables. La situación del comercio y de las PYMes no muestra mejorías. Entrevista con Salvador Femenía, presidente de UCEP (Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno) y vocero de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa)