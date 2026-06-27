Para CAME, el último fin de semana largo antes de las vacaciones “fue el más flojo del año”

El feriado en homenaje al general Martín Miguel de Güemes y que conformó el último fin de semana largo del primer semestre, fue el que menos movimiento económico generó en el año. El turismo de cercanía y las “excursiones” tampoco registraron estadísticas destacables. La situación del comercio y de las PYMes no muestra mejorías. Entrevista con Salvador Femenía, presidente de UCEP (Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno) y vocero de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa)