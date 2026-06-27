La Diócesis de Merlo-Moreno participó de una jornada de sensibilización por el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Diócesis de Merlo-Moreno participó de una jornada de visibilización y sensibilización realizada en la Plaza San Martín de Moreno, con el objetivo de promover el acompañamiento, la prevención y el cuidado de las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y sus familias.

La actividad incluyó la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo diocesano, Mons. Juan José Chaparro CMF, y concelebrada por el presbítero Leonardo Silio, párroco de la Iglesia Catedral y Delegado para la Pastoral de Adicciones; el presbítero Joaquín Giangreco, párroco de Nuestra Señora de Itatí de Moreno; y el presbítero Juan Olivera, Vicario Pastoral.Durante la celebración se elevó una oración especial por quienes enfrentan procesos de recuperación y por quienes los acompañan en ese camino, destacando la importancia del compromiso comunitario y del acompañamiento sostenido.Desde la organización agradecieron la participación de la Pastoral de Adicciones, la Familia Grande Hogar de Cristo y las distintas organizaciones, comunidades y voluntarios que formaron parte de la jornada.

La iniciativa buscó reafirmar el mensaje de acompañamiento y esperanza, promoviendo el trabajo conjunto para la construcción de comunidades que cuiden y contengan a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Vida Diocesana