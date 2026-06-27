Sociedad

La Diócesis de Merlo-Moreno participó de una jornada de sensibilización por el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones

Posted on by rodrigos
27
Jun

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Diócesis de Merlo-Moreno participó de una jornada de visibilización y sensibilización realizada en la Plaza San Martín de Moreno, con el objetivo de promover el acompañamiento, la prevención y el cuidado de las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y sus familias.

La actividad incluyó la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo diocesano, Mons. Juan José Chaparro CMF, y concelebrada por el presbítero Leonardo Silio, párroco de la Iglesia Catedral y Delegado para la Pastoral de Adicciones; el presbítero Joaquín Giangreco, párroco de Nuestra Señora de Itatí de Moreno; y el presbítero Juan Olivera, Vicario Pastoral.Durante la celebración se elevó una oración especial por quienes enfrentan procesos de recuperación y por quienes los acompañan en ese camino, destacando la importancia del compromiso comunitario y del acompañamiento sostenido.Desde la organización agradecieron la participación de la Pastoral de Adicciones, la Familia Grande Hogar de Cristo y las distintas organizaciones, comunidades y voluntarios que formaron parte de la jornada.

La iniciativa buscó reafirmar el mensaje de acompañamiento y esperanza, promoviendo el trabajo conjunto para la construcción de comunidades que cuiden y contengan a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

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