Profesionales de salud compartieron experiencias sobre abordaje en adolescencia

En el Hospital se desarrolló una Jornada de Salud y Adolescencia organizada por la Región Sanitaria VII, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias de atención destinadas a adolescentes.

El encuentro permitió poner en común distintos abordajes, debatir sobre los desafíos actuales en el trabajo con jóvenes y reforzar la articulación entre equipos de salud de la región.

En representación de la institución participaron integrantes de la Unidad de Consulta Adolescencia (UCA-PAIA), del Consultorio de Niñas No Madres y autoridades de la Dirección del Hospital.

La actividad se enmarca en el trabajo en red que se impulsa para mejorar el acceso a una atención integral, pública y de calidad para las y los adolescentes.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega