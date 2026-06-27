Scaloni confirmó el equipo ante Jordania y anticipó que Messi irá al banco en el cierre del grupo

El entrenador de la Selección argentina aseguró que el plantel está definido para el duelo del sábado por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, aunque evitó dar a conocer el once inicial y confirmó que Lionel Messi comenzará como suplente.

En la antesala del último partido de la fase de grupos frente a Jordania, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que dejó varias definiciones sobre el presente del equipo argentino en el Mundial 2026.

El DT señaló que el capitán Lionel Messi tendrá descanso y que su ingreso está previsto, en principio, para el segundo tiempo del encuentro. La decisión forma parte de la rotación pensada para administrar cargas en el plantel.

Scaloni también destacó el rendimiento del conjunto jordano en el torneo, al remarcar su capacidad para competir de igual a igual y aprovechar los contraataques, incluso cuando los resultados no lo acompañaron.

En cuanto a la formación, el entrenador deslizó la posibilidad de que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartan el ataque desde el inicio, y remarcó que todos los futbolistas convocados “merecen jugar” por su compromiso en el proceso.

El técnico campeón del mundo en 2022 también analizó el desarrollo general del Mundial, destacando la variedad de estilos de juego presentes en la competencia, desde equipos de posesión hasta otros más directos y de repliegue defensivo.

Además, consideró que no es correcto elegir rivales en instancias de eliminación y bromeó con la exigencia del torneo, subrayando la dificultad de cada partido.

Por otro lado, llevó tranquilidad respecto a la situación física de Cristian “Cuti” Romero, quien se encuentra en recuperación, y dejó abierta la posibilidad de ajustar el esquema táctico según el rival.

Finalmente, Scaloni valoró el camino recorrido al frente del seleccionado argentino y expresó su deseo de que el equipo siga representando a la gente dentro del campo de juego.