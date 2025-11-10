Comienza la prueba piloto de un nuevo módulo de la Encuesta de Hogares y Empleo

Hasta el 23 de noviembre, la Dirección Provincial de Estadística, con apoyo de UNICEF, llevan adelante la prueba piloto de un nuevo módulo de la Encuesta de Hogares y Empleo (EHE), sobre pobreza multidimensional, en los municipios de Bahía Blanca, General Viamonte, La Plata, Morón, General San Martín, Tandil y Olavarría (Villa A. Fortabat).

El objetivo es relevar qué bienes, servicios y actividades las y los bonaerenses consideran necesarios para vivir dignamente, con el objetivo de construir un Índice de Pobreza Multidimensional que permita incorporar tanto la pobreza monetaria, medida a través de los ingresos, como la no monetaria. Se trata de una demanda creciente de la sociedad contar con información que permita dimensionar la vulnerabilidad social más allá de lo que pueden describir exclusivamente los ingresos.Las 280 viviendas seleccionadas fueron elegidas mediante técnicas de muestreo aleatorio utilizadas internacionalmente. Los encuestadores y encuestadoras visitarán los hogares comprendidos en este operativo para realizar la entrevista y explicar el propósito de la encuesta. La participación de cada hogar es clave para contar con información precisa y rigurosa que contribuya a mejorar el diseño, la planificación y la evaluación de políticas públicas en la Provincia.

Todo el personal estará debidamente identificado con una credencial oficial, que incluirá nombre, apellido, foto, DNI y firma del Director Provincial de Estadística, Diego Rusansky. La validez la credencial puede verificarse en la sección “Conozca a su encuestador/a” del sitio web de la Dirección Provincial de Estadística: https://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/encuestadores/En cada localidad se hizo entrega de una nota informativa a las comisarías para que las fuerzas de seguridad cuenten con información previa sobre el operativo en curso.

Agradecemos la colaboración de los hogares seleccionados, que permite producir información esencial para comprender la situación actual de las y los bonaerenses y seguir fortaleciendo las políticas públicas basadas en evidencia en la Provincia de Buenos Aires.

gba.gob.ar