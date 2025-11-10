Más de 250 personas participaron de la jornada provincial de hemoterapia

En el marco del Día Nacional de las y los Donantes Voluntarios de Sangre que se celebra cada 9 de noviembre, se realizó en La Plata la “32º Jornada de Hemoterapia” que reunió a médicos, técnicos y especialistas de la Red Provincial. Las actividades continuarán durante todo el mes en el territorio bonaerense.La Directora Provincial del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires “Dra. Nora Etchenique”, Laura González, destacó que “siempre es importante reunir a todo el universo de la Red Provincial de Hemoterapia para compartir ideas, debatir conceptos y construir consensos en pos de seguir mejorando nuestro trabajo”.Asimismo, González señaló que “este año la Jornada se programó en la previa del Día Nacional de las y los Donantes Voluntarios de Sangre, que en definitiva son un eslabón fundamental en nuestra tarea para poder mejorar la salud de muchísima gente que lo necesita”.

Durante la Jornada se brindaron conferencias sobre: “Estrategias para la implementación de la gestión de sangre en paciente pediátrico y adulto (PBM)”; “SAMO. Recupero y sostenibilidad: Financiamiento y circuito en el Sistema Provincial de Hemoterapia” y “Promoción. Construyendo una comunidad donante: Aportes para una agenda común”.

Además de las charlas sobre “Estudios perinatales y de gestación en clave de cuidado” y “Hemoterapia, Memoria y Derechos Humanos”. Luego se realizaron talleres sobre “Construcción colectiva para fortalecer los Corredores” y “Resolución de casos inmunohematológicos: de la práctica diaria al abordaje especializado”.

La Jornada finalizó con una mesa de trabajo sobre “Serología. Enfermedades emergentes y reemergentes. Vigilancia, riesgo transfusional y articulación sanitaria”.Celebración del Día Nacional de las y los Donantes Voluntarios de Sangre.

Las transfusiones de sangre son posibles gracias a la labor del médico argentino Luis Agote, quien un 9 de Noviembre de 1914 logró la primera transfusión exitosa con anticoagulantes. Por este motivo, es que en esa fecha se festeja el Día Nacional de las y los Donantes Voluntarios de Sangre.

