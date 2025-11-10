Llega una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza en Luján

El Municipio de Luján confirmó la grilla de la quinta edición de la Fiesta de la Cerveza, que se realizará los próximos sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Parque Ameghino a partir de las 11 horas, con entrada libre y gratuita.Con el propósito de promover el sector productivo local, la propuesta contará con la presencia de productores lujanenses y la posibilidad de probar más de 30 variedades de cervezas artesanales.

En ese sentido, los artistas confirmados, que se presentarán a partir de las 14 horas cada día, son:

Sábado 15

Los ExtrasFlor Trabichet

Y dale alegría a mí corazón – una celebración a la música de Fito Páez

Fuerte al Medio – Tributo a las Pastillas del Abuelo

Siempre cumbia

E’ lo que hayBachata Way

La Sabrosa

Gran fiesta de cierre: Nice Try! producciones

Domingo 16

Arrabal Duo

Lucy Music Band

AspenmoodBeatkings – Música Beatle

Desfachatados – Especial de Babasónicos

Macedonian Balkan MusicSin Bozal

Doctores Crotos

La Fiesta también incluirá patio gastronómico, Feria de la Economía Popular con más de 100 stands y la Expo Cooperativa.

Además el sábado 15, en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Provincial «Enrique Udaondo» se dará la Convención Internacional de Coleccionismo Cervecero, organizada por COLCER. Con entrada gratuita de 15 a 21 horas, se podrá apreciar una exposición de latas, botellas, Tapas, etiquetas y demás elementos de cervezas y gaseosas históricas.

lujan.gob.ar