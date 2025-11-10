Salud

Se conmemoró el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en el Hospital Posadas

Con motivo del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el Hospital (o institución) reconoció y agradeció a todas las personas que donan sangre de manera voluntaria, solidaria y habitual.

Durante la jornada se destacó la importancia de la donación voluntaria como un acto altruista que salva vidas cada día.

Gracias a este compromiso sostenido, es posible garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos seguros y suficientes para quienes requieren transfusiones, cirugías, tratamientos oncológicos u otros procedimientos médicos.

Cada donación puede salvar hasta cuatro vidas, y contar con donantes habituales permite sostener un sistema transfusional seguro, solidario y confiable.

Desde el Hospital se remarcó que donar sangre es un gesto simple, pero con un impacto enorme, que refleja el compromiso de la comunidad con la salud y la vida de los demás.

