Se realizó la Red de Calle en la plaza Mariano Moreno

Durante el mes de octubre se llevó a cabo el operativo Red de Calle, un dispositivo de acompañamiento destinado a personas en situación de calle.

La actividad se desarrolló en conjunto con el Servicio de Área Programática y Redes en Salud y la Secretaría de Desarrollo Comunitario del Municipio de Moreno.

Durante la jornada se realizaron pesquisas y controles de salud, atención médica general, vacunación y testeos, promoviendo el acceso al cuidado integral de la salud para toda la comunidad.

Info Hospital Mariano y Luciano de la Vega