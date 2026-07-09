Comienzan los cuartos de final del Mundial 2026: cruces, fechas y horarios

El Mundial 2026 ya tiene definidos a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final, luego de una fase eliminatoria que dejó grandes partidos, sorpresas y la eliminación de algunos de los principales candidatos al título.

Tras la disputa de los 16avos y octavos de final, Marruecos, Francia, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza se aseguraron un lugar entre las mejores selecciones del torneo y continuarán en carrera por levantar la Copa del Mundo.

Los octavos de final dejaron resultados destacados, entre ellos la eliminación de Brasil frente a Noruega, el triunfo de Marruecos ante Canadá, la clasificación de Inglaterra tras superar a México y el pase de España luego de vencer a Portugal. Además, Argentina logró avanzar tras una remontada ante Egipto: comenzó perdiendo 2-0 y terminó imponiéndose 3-2 en un partido emocionante. El último boleto quedó en manos de Suiza, que eliminó a Colombia por penales luego de igualar sin goles tras 120 minutos.

Los cruces de cuartos de final quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio

17:00 Marruecos vs. Francia

Viernes 10 de julio

16:00 España vs. Bélgica

Sábado 11 de julio

18:00.Noruega vs. Inglaterra

22:00.Argentina vs. Suiza

La ronda de cuartos de final se extenderá hasta el 11 de julio y definirá a los cuatro seleccionados que avanzarán a las semifinales, programadas para el 14 y 15 de julio.

Luego se disputará el partido por el tercer puesto el 18 de julio, mientras que la gran final del Mundial 2026 tendrá lugar el domingo 19 de julio en Nueva York, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.