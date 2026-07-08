Moreno celebra el Día de la Independencia

Será el jueves 9 de julio, desde las 10 horas, con un Gran Desfile Gauchesco y participarán Centros Tradicionalistas locales

El Municipio de Moreno, en el marco del Día de la Independencia, realizará la tradicional celebración patria junto a la comunidad, en el Boulevard Argentinidad 1500, en el barrio Cascallares, Moreno Sur.

La conmemoración se llevará a cabo el jueves 9 de julio, a partir de las 9 horas y contará con un Gran Desfile Gauchesco junto a los Centros Tradicionalistas del distrito.Además, la jornada incluirá la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la autora y compositora santiagueña, Candela Mazza y se presentarán en vivo los artistas: Recitador Chavanne, el payador Ángel Barrera, Matías Paredes, Los Hermanos Acuña, Benjamín Bottero y el Ballet Municipal de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno