Comienzan los cursos del segundo bimestre de Formación para el Trabajo

_Inscripciones disponibles, desde el 20 hasta el 22 de mayo, para acceder a capacitaciones gratuitas en distintos oficios y áreas productivas_

El Municipio de Moreno, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), dará comienzo a una nueva edición de cursos de preparación profesional el 1° de junio. Las propuestas formativas abarcan oficios en concordancia con las realidades del mundo actual.

Las capacitaciones se dictarán, en esta oportunidad con cursadas bimestrales, en la Escuela de Formación Técnico Laboral (EFTL) y en el Centro Municipal de Formación Profesional “La Agraria”.Los cursos están dirigidos a personas mayores de 16 años que residan en el distrito.

La inscripción se realiza de manera online a través del siguiente enlace: https://capacitacionesimdel.moreno.gob.ar

A continuación, se detallan los cursos y sedes disponibles en:

Escuela de Formación Técnico Laboral (EFTL) ubicada en Merlo 2091, Moreno Centro

*Producción Agroalimentaria

Manipulación segura de alimentos (suma puntaje a auxiliares docentes) – lunes de 8 a 11 hs. Manipulación segura de alimentos (suma puntaje a auxiliares docentes). – lunes de 11 a 14 hs.Manipulación segura de alimentos (suma puntaje a auxiliares docentes). – lunes de 15 a 18 hs.

Cocinero para comedores escolares: martes y jueves de 13 a 16hs.

* ConstrucciónAutoCAD: martes de 13 a 16 hs. * Industrias culturales y creativasCoordinador turístico: lunes y martes de 9 a 12 hs. (cuatrimestral)

Introducción a la fotografía: miércoles de 13 a 16 hs. (cuatrimestral)Fotoproducto para emprendedores: viernes de 13 a 16 hs. (bimestral)

* Turismo En articulación con CFP 401Coordinador/a Turístico – lunes y martes 9 a 11:40hs

* Mundo del trabajo

Gestión de emprendimientos: martes de 9 a 12 hs. Community Manager: martes 9 a 12hs Introducción al Mundo del Trabajo (suma puntaje a auxiliares docentes). Entrevista y CV: jueves 13 a 16 hs.

* Industrias Culturales y Creativas Introducción a la Fotografía: viernes 13 a 16hs Fotoproducto para emprendedores: lunes de 13 a 16hs Cursos disponibles en el Centro Municipal de Formación Profesional “La Agraria” situado en México 646, Moreno Norte

* ConstrucciónAutoCAD: miércoles de 17 a 20 hs.

* Industrias culturales y creativasFotoproducto para emprendedores: jueves de 13 a 16 hs.

* Informática y electrónicaAlfabetización digital para adultos mayores: martes de 9 a 12 hs.

* Mundo del trabajoHerramientas de marketing y venta digital – Lunes y jueves 16:30 a 20:30 hs. (en Articulación con CFP 401)Por consultas, las y los interesados pueden comunicarse al Tel: 2374102513 ó vía e-mail a: infocapacitacion@moreno.gov.ar

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno