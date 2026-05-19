La PFA detuvo a dos hombres con pedido de captura vinculados a una organización criminal que adquiría vehículos con cheques sin fondo

Bajo directivas del Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente a la lucha contra el crimen organizado en todo el país, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), capturaron en la provincia de Buenos Aires a dos sujetos sobre los cuales pesaba un pedido de captura vigente, relacionados a una asociación ilícita que adquiría vehículos de manera ilegal.

La presente investigación tuvo su origen a mediados de febrero del presente año, cuando la UFI N°7 de Moreno y General Rodríguez ordenó al personal de la División Delitos Contra el Automotor de esta Institución, diversas tareas investigativas en el marco de una causa por estafas y asociación ilícita.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas, se estableció que la modalidad delictiva de la organización criminal consistía en la adquisición de vehículos mediante la utilización con cheques sin fondos, adquiriendo un total de once rodados cuyo valor asciende a la suma de 220.000 dólares.

Tras una ardua labor investigativa, el análisis de la información recolectada y entrecruzamiento de datos, se identificó a los integrantes de la asociación ilícita dedicada a este tipo de ardides, como así también la localización de varios de los vehículos involucrados en la causa.

Con la totalidad de los datos recabados, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Moreno – General Rodríguez, a cargo de la Dra. María Celina Ardohain exhortante al Juzgado Nacional de Rogatorias del Dr. Alejandro Lipvack, Secretaría a cargo de Santiago Macci, ordenó cuatro allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Canning, Luján y Laferrere y cuatro órdenes de presentación efectuadas en la Ciudad de Buenos Aires, Chivilcoy y Monte Grande.

Durante el operativo, realizado con la colaboración de personal perteneciente al Departamento Investigaciones Nacionales de la PFA, se secuestraron cinco automóviles, una computadora, títulos y boletos de compra del automotor, llaves de vehículos, tres cheques de pago diferido, un talonario de pagaré en dólares, dos chapas patentes, varios teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones y demás elementos de interés para la causa.

Asimismo, las detenciones, dos hombres argentinos de 28 y 47 años, se realizaron en Ciudad Evita y en Moreno.Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.

Con info PFA