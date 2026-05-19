Marinucci: “Ya son 120 los municipios bonaerenses que cuentan con alcoholímetros en la Provincia”

El Ministerio de Transporte bonaerense continúa fortaleciendo el programa Alcohol Cero con entrega de equipamiento homologado, tecnología y políticas de prevención en todo el territorio, a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, continúa profundizando el programa Alcohol Cero en todo el territorio bonaerense y ya alcanzó a 120 municipios con la entrega de alcoholímetros homologados para reforzar los controles y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol.

La iniciativa forma parte de una política sostenida de fortalecimiento a los distritos, mediante la incorporación de tecnología homologada, capacitaciones y herramientas para avanzar en controles más eficientes y transparentes en rutas, accesos y zonas urbanas.

“Alcohol Cero no es solamente una ley, es una política pública que vino a cambiar una cultura vial en la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo el ministro Martín Marinucci.

En ese sentido, agregó: “Ya son 120 los municipios que cuentan con alcoholímetros entregados por la Provincia. Eso significa más controles, más presencia del Estado y más conciencia vial en cada distrito bonaerense”.

Los equipos entregados por la cartera provincial están homologados por el INTI y forman parte de una estrategia integral que incluye operativos dinámicos, controles de documentación, fiscalización del uso del cinturón de seguridad y campañas de concientización en todo el territorio provincial.

Además, desde la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial se viene incorporando cámaras digitales de última generación y puestos de monitoreo vial en rutas y corredores estratégicos de la Provincia, con el objetivo de fortalecer la prevención, detectar maniobras peligrosas y optimizar la fiscalización en tiempo real.

La tecnología permite registrar infracciones vinculadas al uso del celular al volante, la falta de cinturón de seguridad y otras conductas de riesgo, complementando las tareas presenciales de los agentes de seguridad vial.Asimismo, Marinucci destacó que “la Ley de Alcohol Cero cambió la cultura vial en la Provincia de Buenos Aires. Hoy hay más controles, más conciencia y una sociedad que entiende que manejar alcoholizado pone en riesgo vidas”.

La Provincia viene desarrollando de manera permanente operativos de seguridad vial junto a municipios y organismos provinciales y nacionales, con presencia en rutas turísticas, corredores estratégicos y grandes centros urbanos, reforzando las políticas públicas destinadas a garantizar una circulación más segura para las y los bonaerenses.

Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires