La Universidad Nacional de Moreno impulsa talleres culturales abiertos a la comunidad

Estos Talleres forman parte del Proyecto de Extensión Universitaria “Educación, Arte y Cultura”, aprobado por Disposición UNM-SEU N° 07/25.

Estas iniciativas buscan vincular a la comunidad académica con el territorio mediante proyectos, actividades culturales y capacitaciones.

El objetivo es intervenir activamente atendiendo las demandas sociales para mejorar la calidad de vida en las distintas áreas de influencia de la Universidad.

TALLERES Taller «Canto colectivo»: espacio de aprendizaje para aprender a cantar en coro, descubrir tonalidades musicales y diversas expresiones de la música. No requiere experiencia previa.A cargo de: Claudio BRUNATI (Estudiante UNM. Bandoneonista, Compositor)

Lugar: Aula A004 del Edificio Histórico

Fecha de inicio: viernes 22 de mayo, de 18.30 a 20 hs.Inscripción: Completando el siguiente formulario online https://forms.gle/GAsS8RSNRT6W3h4X7Encuentros de zamba: esta actividad consta de dos encuentros de danza folcklórica con zamba tradicional y zamba estilizada.

El objetivo es que los participantes conozcan la estructura de la danza, descubranmovimientos, reconozcan el cuerpo y la música. Se sugiere traer ropa cómoda y pañuelo para la danza.

A cargo de: Ezequiel GOMEZ (Estudiante UNM. Integrante Ballet norteño Sispa Tusuy.

Taller de danzas Norteñas – Comunidad Los Morenitos)

Lugar: Gradas de la UNM Encuentros: viernes 29 de mayo y 5 de junio de 16:30 a 18 hs.

Inscripción: Completando el siguiente formulario onlinehttps://forms.gle/VqeGgmzy9FQAx5x88ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITAVACANTES LIMITADAS

La participación en esta actividad no implicará la extensión de certificación institucional de la Universidad, de conformidad con las previsiones del Reglamento General Académico de la UNM.

INFORMACIÓN Y CONTACTO: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Oficina C 001 – Edificio Histórico, Ala Oeste, Planta bajaInterno: 3775convivenciauniversitaria@unm.edu.ar

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