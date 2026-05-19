Provincia finalizó la restauración del Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Petorutti”

Los trabajos incluyeron la puesta en valor de la fachada, el interior del edificio, las salas de exposición y la renovación completa del sistema eléctrico, para revalorizar un espacio clave de la cultura, el turismo, la educación y la memoria colectiva de la provincia.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en articulación con el Instituto Cultural de la Provincia, finalizó la obra de puesta en valor y renovación integral del Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Petorutti”.

Los trabajos abarcaron la remodelación y modernización del edificio, tanto en su fachada e interiores, y se intervinieron las salas de exposición, el área de depósitos, incluyendo el nivelado de pisos y la demolición de estructuras precarias preexistentes. Además, se construyeron nuevos sanitarios accesibles, adaptados a los estándares actuales.

Asimismo, se renovó por completo la instalación eléctrica y los sistemas de seguridad y conservación, como detectores de humo, matafuegos y controles de humedad para proteger el patrimonio.

En paralelo, la obra incluyó la redefinición de su funcionamiento cultural con la concreción de las tareas de renovación museográfica que replantean la manera en que se exhibe y se interpreta cada colección.

Además, se incorporaron nuevos recorridos, recursos expositivos contemporáneos y una narrativa curatorial acorde a los debates actuales del arte.Con esta obra, no solo se preserva y pone en valor un patrimonio artístico clave de la provincia, sino que se reposiciona al museo como una institución dinámica y actualizada.

Su renovación permitirá dar lugar a las obras que se mantenían en reserva, ampliar el acceso del público y fortalecer el rol del museo como un espacio educativo, cultural y turístico en la ciudad de La Plata.

Las intervenciones en el edificio son estratégicas ya que beneficia a los y las platenses, así como también a turistas, investigadores, estudiantes y visitantes de la provincia.

La obra se enmarca en el eje de Infraestructura para los Sistemas de Ciudades, a través del cual se ejecutan proyectos para fortalecer la infraestructura urbana, comunitaria, sostenible y de transporte, así como también obras para fortalecer instituciones públicas y judiciales que permitan fortalecer las condiciones de trabajo para el personal y ofrecer mejores servicios y calidad de atención a las y los bonaerenses.

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