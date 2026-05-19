General Rodríguez fue sede de un encuentro por la inclusión y la empatía

El pasado viernes, en el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, se llevó adelante un encuentro junto a Ian Moche y Marlene Florencia Spesso, quienes compartieron la charla “La Revolución de la Ternura”, una propuesta de reflexión y aprendizaje orientada a construir una sociedad más justa, humana e inclusiva.

La jornada contó con el acompañamiento de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, el intendente municipal, Mauro García, y funcionarios municipales, quienes participaron de este valioso espacio de intercambio sobre inclusión, empatía y accesibilidad.

Durante el encuentro se abordaron especialmente los desafíos vinculados a la comunicación, la socialización y la integración sensorial, promoviendo una mirada basada en el respeto, la comprensión y la igualdad de oportunidades.

Ian Moche, de 13 años, es reconocido por UNICEF como referente mundial del autismo y promueve desde muy joven una filosofía basada en transformar el paradigma del odio por el paradigma del amor, entendiendo a la ternura como una herramienta de cambio social y construcción colectiva.

Desde el Municipio destacamos la importancia de generar estos espacios de escucha y aprendizaje, que fortalecen el compromiso con una comunidad más respetuosa, inclusiva y solidaria.

Agradecemos profundamente a Ian y Marlene por su visita, su acompañamiento y su compromiso diario en la construcción de una sociedad con más amor, comprensión y oportunidades para todos y todas.

Municipalidad de General Rodríguez