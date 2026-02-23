Como el Far West pero en La Porteña: de moto a moto, a alta velocidad, mataron a un joven a balazos

Brian Maximiliano Benítez tenía 32 años y antecedentes por venta de drogas. Se enfrentó a los tiros con otros sujetos. Todos iban en moto. Murió al recibir un disparo en la garganta. Se investiga como un ajuste de cuentas. No hay detenidos.

Infernal tiroteo en el barrio La Porteña de Moreno sur. Al menos dos motos perseguían a una tercera. A lo largo de recorrido hubo intensos intercambios de disparos. Las imágenes, pero principalmente los audios, de cámaras de seguridad son una muestra de la locura vivida. Casi como el Far West.

Sobre la calle Medrano entre Nobel y San Luis quedó un cadáver tirado. Los vecinos llamaron al 911. Eran las 21:20 de este sábado 21 de febrero. Llegaron móviles del Comando de Patrullas. Los uniformados tardaron unos 30 minutos en dar aviso a la justicia. Precintaron la zona.

Con la presencia de la Dra. Paula Rodríguez, funcionaria de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez bajo la responsabilidad del Dr. Federico Soñora, los peritos de la Policía Científica relevaron la escena del crimen.

Al lado del cuerpo del infortunado hombre estaba tirada una moto Honda Titán; también un cargador de pistola y un teléfono celular. En las inmediaciones secuestraron 24 vainas servidas de varios calibres. Impresionante. No recuperaron los casquillos que quedaron esparcidos en el trayecto.

La víctima fue identificada como Brian Maximiliano Benítez, de 32 años. Presentaba una herida de bala en la pierna derecha y la mortal en la garganta. Las fuentes consultadas indicaron que vivía en la zona. Tenía antecedentes por venta de drogas al menudeo.

Los investigadores centran la principal hipótesis en un ajuste de cuentas. Basan esta presunción en testimonios que hablarían de problemas de vieja data entre los protagonistas y la mecánica propia del hecho. Creen que la punta del ovillo para desentrañar el misterio está en los minutos previos al homicidio.

Hasta el momento no hay detenidos. El trabajo de campo quedó bajo la órbita del Grupo Táctico Operativo (el servicio de calle) de la comisaría 1ª de Moreno.