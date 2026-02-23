Bomberos de Moreno: en enero el 61% de las intervenciones fueron por incendios forestales

En enero de este año, los Bomberos Voluntarios de Moreno tuvieron 443 intervenciones, sin considerar en esta estadística los llamados falsos. Marca una tendencia creciente en la época estival.

118 fueron por incendios hogareños, de vehículos o de comercios, entre otros. 11 participaciones en salvamentos incluyendo tres asistencias por personas atrapadas en ascensores. De los 30 servicios especiales, en tres de ellos asistieron en la extracción de anillos.

Pero la mayor demanda que tuvieron los servidores públicos fue por incendios forestales. Representó el 61% de las intervenciones en 31 días. Casi 9 por día. 225 de ellos, siniestros en pastizales.

La campaña de concientización, intensa, refería el peligro que representan iniciar fuego para, por ejemplo, limpiar predios. Se arriesga personal y producen un desgaste intenso de las herramientas, de los móviles y de los equipos individuales. Principalmente los trajes estructurales.

Esta es la próxima compra de los Bomberos, más de 350 mil dólares. Son 150 hombres y mujeres. Equipar a un bombero de manera integral tiene una inversión promedio de 4.500 dólares. En este caso, cascos y el sistema de respiración están óptimos, por lo cual solo comprarían la vestimenta de seguridad, próxima a vencer su vida útil.

Por este motivo, es importante que la comunidad colabore con el sostenimiento de la institución y arbitre los medios necesarios para evitar los incendios forestales.