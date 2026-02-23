Cultura

Abre la convocatoria para el ciclo 2026 de “Luján se Mueve”

El Municipio de Luján informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar del ciclo 2026 de “Luján se Mueve”, una propuesta cultural y recreativa que convoca a grupos de danza locales en un escenario frente a la Basílica.

“Luján se Mueve” se realiza todos los domingos a las 15 horas en Plaza Belgrano con entrada libre y gratuita. En cada jornada se presentan shows de los distintos grupos de baile de la ciudad, con una programación que varía los ritmos en cada fecha. Además, se invita al público a participar de clases abiertas.

La convocatoria está dirigida a grupos de danza conformados en Luján, tales como tango, bachata, salsa, folklore, danza árabe, zumba, etc.

El objetivo es seguir promoviendo y visibilizando el talento local, fortaleciendo los espacios de encuentro y participación comunitaria.

Los grupos interesados en formar parte del ciclo 2026 deberán comunicarse al WhatsApp 2323 447833 para recibir más información sobre la inscripción y organización del evento.Con esta iniciativa, el Municipio continúa impulsando propuestas culturales gratuitas que fortalecen la identidad local y generan espacios de encuentro para toda la comunidad.

