Dos arrestadas por narcotráfico en el Bicentenario

En un allanamiento realizado en el barrio Bicentenario, la Policía de la provincia de Buenos Aires, en trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Rodríguez, aprehendió a dos mujeres de 19 y 45 años acusadas de comercialización de estupefacientes.

Durante el procedimiento se secuestraron alrededor de cien dosis de cocaína, una balanza, una motocicleta, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Interviene el Juzgado de Garantías Nº 3 y la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes.

Desde el Municipio se continúa fortaleciendo el trabajo conjunto para prevenir el delito y llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez