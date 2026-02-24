Comenzó el ciclo lectivo 2026 en el EPI “Panambí”

El intendente Mauro García participó del inicio del ciclo lectivo 2026 en el Espacio de Primera Infancia (EPI) “Panambí”, ubicado en el barrio San Enrique.

Durante la jornada se dio la bienvenida a niños, niñas y familias que se acercaron para compartir el primer día de actividades. El encuentro marcó el comienzo de un nuevo año de trabajo orientado al acompañamiento de las primeras infancias.

Desde el espacio se destacó la importancia de continuar promoviendo propuestas basadas en el cuidado, la contención y el aprendizaje, en el marco de las políticas destinadas a la primera infancia.

Municipalidad de General Rodríguez