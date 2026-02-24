Se suspende la fecha del fútbol argentino en medio de la disputa entre la AFA y ARCA

La Asociación del Fútbol Argentino resolvió la suspensión de los partidos programados entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, medida que alcanza a la Liga Profesional y al resto de las categorías del fútbol argentino.

La decisión fue adoptada por unanimidad en rechazo a una denuncia judicial presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la que se investigan presuntas irregularidades vinculadas a obligaciones fiscales correspondientes a los años 2024 y 2025.

En el marco de la causa, fueron citadas autoridades de la entidad, entre ellas su presidente, Claudio Tapia. Desde la AFA se informó que no existen deudas exigibles y que las obligaciones tributarias fueron cumplidas en tiempo y forma.

La medida implicará la reprogramación de los encuentros previstos para esas fechas, con impacto en el calendario deportivo nacional.