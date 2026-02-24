Más de 83.000 fiscalizaciones viales para cuidar la vida

La Provincia despliega controles integrales en rutas, accesos y destinos turísticos.

Entre operativos propios y multiagenciales, ya se fiscalizaron 83.318 vehículos y se registraron 900 alcoholemias positivas

En el marco del Operativo de Sol a Sol – Temporada de Verano 2025/2026, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires continúa llevando adelante un fuerte despliegue territorial de controles viales preventivos, con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar una circulación más segura para bonaerenses y turistas.

Durante los operativos, tanto propios como multiagenciales, que se realizan en conjunto con AUBASA, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las áreas de seguridad vial de los municipios, se fiscalizaron 83.318 vehículos en distintos puntos estratégicos del territorio provincial.

En ese contexto, se realizaron 80.274 testeos de alcoholemia, detectándose 900 casos positivos, lo que representa una tasa de positividad del 1,12%.Asimismo, se efectuaron retenciones de licencias por conductas de riesgo, se identificaron casos de documentación apócrifa y situaciones peligrosas como exceso de ocupantes y traslado de personas en la caja de vehículos, especialmente en zonas de playa.

El operativo mantiene presencia permanente en la Costa Atlántica, el Área Metropolitana y el interior bonaerense, con controles diarios, operativos dinámicos y megaoperativos de alcoholemia, reforzados durante fines de semana y recambios turísticos. Además, se incorporaron nuevas tecnologías, postas fijas de control, bodycams, móviles equipados y sistemas de detección con Inteligencia Artificial, fortaleciendo la transparencia y la capacidad operativa en territorio.

“Nuestro objetivo no es recaudar, sino prevenir y cuidar la vida.

Estar en la ruta, mostrar datos y controlar conductas de riesgo es una responsabilidad del Estado para que cada persona llegue a destino de forma segura”, afirmó el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

Desde la cartera provincial destacaron que el Operativo de Sol a Sol consolida una política pública basada en la prevención, la educación vial y la presencia activa del Estado en cada punto estratégico de la Provincia.

gba.gob.ar