Compromiso de la Provincia por la inclusión laboral

Por primera vez se firmó un acuerdo de tolerancia cero a la discriminación. Del acto participaron directivos del sector privado

El convenio implica política «tolerancia cero» ante la discriminaciónSe realizó en La Plata la tercera edición “CEO por la inclusión” impulsada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Trabajo y de la Jefatura de Asesores del Gobernador.

La iniciativa que lleva adelante la Red de Empresas Inclusivas Argentina fue realizada por primera vez en territorio bonaerense.“CEO por la Inclusión” convoca anualmente a directores ejecutivos (Chief Executive Officer –CEO) de organizaciones públicas y privadas a suscribir un compromiso por la inclusión y el trato con equidad hacia las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

El gobierno provincial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Red de Empresas Inclusivas compartieron esta instancia en la que los CEO de diferentes empresas asumieron el compromiso de implementar una política de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de discriminación hacia personas con discapacidad.El ministro de Trabajo, Walter Correa, destacó la importancia de “la interacción con la Red y con las organizaciones internacionales para comprender que, entre todos y todas, empresas, gremios, la provincia y los municipios, podemos garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a trabajos dignos”.

Además, agregó: “Desde el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando muy fuertemente para cambiar el paradigma de la discapacidad, pensamos que para cada persona con discapacidad hay un empleo y hay un lugar de trabajo. Y en ese sentido, es muy importante poder articular con el sector empresario”.

Estuvieron presentes la Codirectora Ejecutiva de la Red de Empresas Inclusivas para Argentina y Uruguay, Leticia Viva, la oficial principal de Operaciones y Punto Focal para temas de Discapacidad de la OIT, María Eugenia Quintana, el Coordinador de Cooperación Técnica De la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) Argentina, Rodolfo Barrere, y Pablo Granado, Human Capital Managing Director en Pwc Argentina.Suscribieron este compromiso público por la inclusión y el trato con equidad hacia las personas en situación de discapacidad en el ámbito laboral Pablo Angiono, CEO de Eurofarma; Andrés Czarnecki, de Stampin Marek S.A.; Ingrid Grof Rivas, de Industrias Maya Srl; Nicolás Lusardi, de Cook Master Srl; Constanza Sena, de De Seal Siher, y Romina Vargas, de Vargas Srl.También participaron de este encuentro la directora Ejecutiva de UIPBA, María Laura Bermúdez, el secretario General de la CGT, Octavio Argüello, la directora Provincial de Empleo, Claudia Lazzaro, la directora de Relaciones con Empresas y Organizaciones de las y los Trabajadores, Marcela Cortiellas, y el gerente General de Ratto Hnos., Lorenzo Ratto, entre otros representantes de empresas, gremios y municipios bonaerenses.

gba.gob.ar