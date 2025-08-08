Femicidio en Catonas: Detuvieron en Laferrere al acusado de asesinar a Lucía Rubio

Mauro Ezequiel Calderón de 31 años fue detenido por personal de la Comisaría 1º de Moreno en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Estaba escondido en la casa de un familiar cercano.

El operativo se realizó en las últimas de la tarde de este jueves. Cuando Calderón advirtió la presencia de los policías, intentó huir por los techos pero fue rápidamente reducido.

Ya está alojado en un calabozo de una comisaría de Moreno. En las próximas horas será trasladado a la sede de la UFI Nº 1 para ser indagado por el Dr. Leandro Ventricelli. Mauro Ezequiel Calderón está acusado de “homicidio agravado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer en el marco de violencia de género”.

El hecho que se le imputa es el homicidio de su pareja, Lucía Elizabeth Rubio. La mujer, de 29 años y un hijo de 16, fue encontrada muerta la noche del pasado martes en el local de su propiedad, ubicado en la planta baja del edificio 906 del complejo habitacional Las Catonas. La víctima fue asesinada a mazazos en la cabeza.