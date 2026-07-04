Con actividades culturales y reconocimientos, la filial Moreno de la SADE festejó su 10º aniversario

Diez años de la filial Moreno de la Sociedad Argentina De Escritores. Con el enorme (y fundamental) trabajo de Silvina Crespo, presidenta desde los inicios, la institución sostiene un crecimiento continuo y la suma de nuevos asociados, sobre todos nóveles. Este sábado se llevó adelante el festejo en la sede del Instituto Pensar del centro del distrito, donde hubo música, teatro y por supuesto literatura. También entregaron reconocimientos.

Entrevista con Ernesto Isidro Fernández Núñez y con Juan Cristóbal Villafañe, vicepresidentes de SADE Argentina