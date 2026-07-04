Detuvieron a la madre de la alumna que agredió brutalmente a la maestra de la escuela primaria 29

Este viernes efectivos de la Policía bonaerense detuvieron a Emilia Pintanel, la mujer de 39 años que en la tarde del miércoles 24 de junio golpeó a una maestra de la escuela primaria Nº 29 del barrio La Reja Grande. La aprehensión la realizó personal de la comisaría Moreno 6ª (Francisco Álvarez) en el barrio Lomas Verdes de La Reja.

El violento suceso generó un fuerte rechazo de la comunidad y derivó en un paro distrital de educación que se concretó el viernes 26 de junio e incluyó un abrazo simbólico a la institución educativa.

Carla, la docente agredida, sufrió serias lesiones al recibir golpes en la cara que motivaron una fractura nasal y un profundo corte en el cuero cabelludo, al caer contra el filo de la puerta del aula. Fue en momentos en que se desarrollaba una reunión. También fue atacada la directora del establecimiento.

Pintanel, madre de una alumna que acusaba a la docente por supuestos malos tratos, quedó a disposición de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, bajo el control del Juzgado de Garantías Nº 1. Está imputada en el expediente caratulado como “lesiones graves, amenazas coactivas y amenazas simples, todo ello en concurso entre sí”.