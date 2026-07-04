Fatal tiroteo en La Matanza: una adolescente perdió la vida y su abuela permanece internada en estado crítico

Una adolescente de 15 años murió y su abuela permanece internada en grave estado tras quedar en medio de un enfrentamiento armado entre dos bandas en el partido bonaerense de La Matanza.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la vivienda donde residían ambas. De acuerdo con las primeras averiguaciones, dos grupos enfrentados protagonizaron un intercambio de disparos en la vía pública y las víctimas quedaron atrapadas en la balacera.

La joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a un centro de salud, donde los médicos constataron que había fallecido.

En tanto, la mujer sufrió una herida de arma de fuego en la espalda y debió ser intervenida quirúrgicamente, permaneciendo internada en estado delicado.

Fuentes de la investigación señalaron que una de las principales hipótesis apunta a un conflicto entre bandas por disputas territoriales, aunque las circunstancias del ataque continúan siendo materia de investigación.

Tras el tiroteo, personal de Bomberos también intervino para controlar el incendio de una vivienda que, según trascendió, pertenecería a uno de los presuntos involucrados en el enfrentamiento.La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para identificar a todos los responsables y determinar cómo se produjo el hecho.

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