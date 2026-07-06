Juegos Bonaerenses 2026: Avanza la etapa local en los municipios

La principal competencia deportiva y cultural del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, ya comenzó su recorrido con la disputa de la primera etapa, una de las instancias clasificatorias para la tradicional final en Mar del Plata.

En este marco, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, realizó visitas por los distritos para acompañar el inicio del certamen. Con más de medio millón de bonaerenses anotados, “La Pasión de la Provincia” se vive y disfruta a lo largo y ancho del territorio bonaerense, en cada uno de sus clubes, barrios y diferentes escenarios, y la cartera a cargo de Andrés Larroque se hizo presente en algunos municipios para seguir de cerca las primeras definiciones de la etapa local.

En ese marco, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, recorrió distintos distritos para acompañar el desarrollo de la etapa local de los Juegos Bonaerenses, dialogar con las y los participantes y visitar los escenarios donde se lleva adelante la competencia.

Las recorridas comenzaron en La Matanza, donde visitó los polideportivos Alberto Balestrini y Manzanares junto a la secretaria de Deportes del distrito y ex jugadora de Las Leonas, Jorgelina Bertoni.

Posteriormente, en Berazategui, estuvo en el Club Deportivo Municipal Ducilo, donde presenció las competencias de hockey y fútbol acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Turismo y Deporte, María Laura Lacava.

“En la Provincia de Buenos Aires, queremos que la mayor cantidad de vecinos y vecinas, jóvenes, adultos mayores, personas trasplantadas, con discapacidad, tengan actividad física”, destacó Cardozo al mencionar las diferentes categorías de los Juegos. Y agregó: “Mientras el Gobierno nacional se retira de áreas fundamentales, el gobernador Axel Kicillof y el ministro Andrés Larroque continúan fortaleciendo una política que garantiza oportunidades de participación en todo el territorio”.

Asimismo, sostuvo que “uno de los principales objetivos de los Juegos Bonaerenses tiene que ver con la etapa local, con las instancias previas y preparatorias para la gran Final en Mar del Plata” y remarcó:

“Lo que transcurre durante el año, con los 135 municipios, es la parte más linda porque permite que muchísimas personas, en este caso más de medio millón de bonaerenses, se encuentren haciendo actividad, que le da beneficios a nuestro país y a nuestra Provincia».

Entre las principales novedades de este año, en Juveniles se agregaron nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley.

Asimismo, en la modalidad intergeneracional, se mantienen las incorporaciones de 2025, ampliando las posibilidades de interacción entre participantes de distintas edades. Además, continúan las categorías para trasplantados con las tres disciplinas habituales: atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa.

La información completa —reglamentos oficiales, planillas, tutoriales y cronograma— puede consultarse en juegos.gba.gob.ar.

Los Juegos cuentan con más de 100 disciplinas deportivas y culturales destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores, ratificando así que este certamen, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a través de la Subsecretaría de Deportes, promueve la integración, el deporte y la cultura.

Vale recordar que una vez finalizada la etapa local, las y los clasificados disputarán el segundo desafío de los Juegos Bonaerenses: la Etapa Regional e Interregional, que tendrá lugar durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Dicha instancia definirá a los finalistas que llegarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata.

gba.gob.ar