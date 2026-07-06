Cronograma de Jornadas de Salud en los barrios

_Durante julio se realizarán controles médicos, vacunación, testeos y actividades de promoción de la salud sin turno previo y por orden de llegada_

El Municipio de Moreno realizará durante julio, jornadas de Salud en los barrios del distrito, con atención gratuita, sin turno previo y por orden de llegada.

En cada operativo se ofrecerán testeos de VIH y sífilis, toma de presión arterial, vacunación de calendario, atención pediátrica, control de peso, talla y agudeza visual, además de la confección de planillas de ANSES para la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asimismo, se desarrollarán talleres informativos y se entregará folletería sobre distintos temas vinculados al cuidado de la salud, entre ellos lavado de manos, salud sexual y reproductiva. En algunas jornadas también se realizará vacunación para perros y gatos.A continuación, se presenta el cronograma previsto:

Martes 7 de julio-Jornada de Salud Infantil en Cuartel V– Escuela Primaria N.º 59 «Dr. Vera» (Nicaragua 596), de 8:30 a 11:30 horas.-Jornada de Salud en Trujui– Merendero Las Catalinas (Francisco Solano López Manzana 8, casa 19, entre San Emilio y Namuncurá), de 10 a 13 horas.-Jornada de Salud en Moreno Centro– KESACHAY (Merlo 2115), de 10 a 13 horas.-Jornada de Salud en Cuartel V– Capilla Nuestra Medalla Milagrosa (Puerto Deseado y Calle La Música), de 10 a 12 horas.

Sábado 11 de julio-Jornada de Salud en Francisco Álvarez– Predio Renacer (Atuel y La Música, barrio Los Molinos), de 10 a 13:30 horas.

Lunes 13 de julio-Jornada de Salud Infantil en La Reja– Unidad Sanitaria La Reja Centro (Storni 1476), de 9 a 12 horas.-Jornada de Salud en La Reja– Escuela Primaria N.º 23 (Sófocles esquina Atuel), de 10 a 14 horas.

Miércoles 15 de julio-Jornada de Salud en Moreno Norte– Unidad Sanitaria Los Paraísos (El Salvador 6618, entre Valencia y Strauss), de 9 a 14 horas.

Jueves 16 de julio-Jornada de Salud en La Reja – Escuela Técnica N.º 4 (Chilavert y Payró), de 9 a 13 horas.-Jornada de Salud en Francisco Álvarez– Club Deportivo Cultural La Providencia (Tiradentes 743), de 9:30 a 12 horas.

Miércoles 22 de julio Jornada de Salud en Francisco Álvarez– Posta Aguaribay (Esteban de Escalada e Infanta Isabel), de 8:30 a 12 horas.

Miércoles 29 de julio-Jornada de Salud en Francisco Álvarez– Posta Aguaribay (Esteban de Escalada e Infanta Isabel), de 13 a 15 horas.Para más información, consultar las redes oficiales de @secretariadesaludmoreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno