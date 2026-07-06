Se pone en marcha un nuevo sistema de licencias profesionales

A partir de este lunes 6 de julio comenzará a regir el nuevo esquema para conductores profesionales.

La medida incorpora mayores exigencias en las evaluaciones y fortalece los mecanismos de control y trazabilidad en todo el proceso.Viernes 3 de Julio 2026Transporte continúa fortaleciendo la seguridad vial y la profesionalización.Transporte continúa fortaleciendo la seguridad vial y la profesionalización.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, comenzó a implementar el nuevo sistema de licencias de conducir profesionales que entrará en vigencia el próximo 6 de julio.

La medida representa un paso clave para fortalecer la seguridad vial, elevar los estándares de evaluación y consolidar un esquema más moderno, transparente y eficiente para quienes transportan pasajeros y cargas.

La implementación se da a partir del convenio de delegación de facultades suscripto entre la Provincia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que permitirá avanzar en un sistema con mayores controles psicofísicos, teóricos y prácticos para los conductores profesionales.

“Estamos dando un paso importante para profesionalizar aún más la conducción en la Provincia. Quienes transportan pasajeros o cargas tienen una enorme responsabilidad y por eso necesitamos procesos más rigurosos, transparentes y trazables. La seguridad vial no admite atajos ni improvisaciones”, sostuvo el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

La nueva modalidad establece una diferenciación entre quienes desarrollen actividad jurisdiccional, es decir dentro del territorio bonaerense, y aquellos que realicen actividad interjurisdiccional, con alcance nacional e internacional.En ese sentido, quienes desarrollen actividades exclusivamente dentro de la Provincia continuarán gestionando sus licencias bajo jurisdicción bonaerense, mientras que aquellos que realicen transporte entre provincias o hacia otros países deberán cumplir con los requisitos establecidos para la licencia profesional interjurisdiccional.

Para estos últimos casos, las evaluaciones serán realizadas por prestadores externos registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que estén domiciliados en la provincia de Buenos Aires, quienes llevarán adelante los exámenes psicofísicos, las capacitaciones y las evaluaciones teóricas y prácticas correspondientes.

Asimismo, las licencias continuarán iniciando y finalizando su trámite de manera presencial en los Centros Emisores de Licencias (CELs), manteniéndose las vigencias actuales según edad y clase, junto con la emisión de las boletas correspondientes.

La implementación del nuevo esquema permitirá además avanzar hacia la unificación de criterios de evaluación en todo el país, consolidando la Licencia Nacional de Conducir como documento único para los conductores profesionales y reemplazando el sistema anterior de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI).

“Con esta medida avanzamos hacia un sistema más moderno, con controles más eficientes y estándares homogéneos en todo el territorio nacional. Nuestro compromiso es garantizar que cada licencia profesional sea una verdadera certificación de aptitud para conducir y una herramienta para proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública”, concluyó Marinucci.

De esta manera, el Ministerio de Transporte bonaerense continúa impulsando políticas públicas que fortalecen la seguridad vial, profesionalizan la conducción y mejoran los mecanismos de control para quienes tienen la responsabilidad de transportar personas y mercaderías en las rutas y calles argentinas.

gba.gob.ar